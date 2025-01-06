Минздрав Азербайджана о новом респираторном вирусе

Ежегодно в районах, расположенных в Северном полушарии, в холодные месяцы (преимущественно с декабря по март) распространяются различные штаммы сезонного гриппа (influenza) и других ОРВИ. По данным, полученным из официальных источников, нестабильная эпидемиологическая ситуация по метапневмовирусу, еще одному проявлению указанных заболеваний, наблюдается в Китае, Казахстане и Российской Федерации.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве здравоохранения.

"Метапневмовирус - это гриппоподобное респираторное заболевание сезонного характера. Этот вирус широко распространен во всем мире и является одним из типичных возбудителей ОРВИ. Метапневмовирус проявляется такими симптомами, как кашель, заложенность носа, насморк, высокая температура, одышка, охриплость голоса, которые характерны для многих других острых респираторных вирусных инфекций.

Этой инфекцией в основном заражаются маленькие дети и люди с ослабленной иммунной системой. Вирус развивается в верхних дыхательных путях и, как и другие вирусные заболевания, обычно проходит в течение 7-10 дней.

Те, у кого слабая иммунная система или сопутствующие заболевания (например, бронхиальная астма, хронические заболевания легких) может осложняться бронхитом или пневмонией.

Следует также отметить, что респираторные инфекции у людей без сопутствующих заболеваний в большинстве случаев протекают без осложнений, самоизлечение проходит в короткие сроки.

Выявление вируса в результате лабораторного исследования у таких пациентов ничего не меняет для пациента с точки зрения терапевтического подхода. Согласно международным протоколам, нет необходимости проводить такие обследования в плановом порядке.

Для контроля эпидемиологической ситуации на территории страны, определения того, какие штаммы гриппа циркулируют в период эпидемии, в соответствующей лаборатории Центра по контролю особо опасных инфекций Минздрава проводится исследование мазков, взятых из носоглотки больных молекулярным методом (ПЦР).

В целях охраны здоровья населения и профилактики случаев заражения министерство здравоохранения Азербайджанской Республики рекомендует лицам с особо высокой чувствительностью использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски), защищающие дыхательные пути на массовых мероприятиях и в местах массового скопления людей, а также соблюдать гигиену рук, включать в ежедневный режим питания продукты с высоким содержанием витаминов. Считается целесообразным, чтобы люди с любыми респираторными симптомами получали симптоматическое лечение в домашних условиях.

Наряду с этим, лицам, входящим в группу риска по респираторным вирусным инфекциям, рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа, объявленную министерством здравоохранения Азербайджанской Республики.

Каждый гражданин должен относиться к своему здоровью с особым вниманием и ответственностью, защищать себя и окружающих от заражения инфекциями", - отмечается в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве Азербайджана прокомментировали распространение вирусной инфекции среди детей.