Вниманию родителей

В Минздраве Азербайджана прокомментировали распространение вирусной инфекции среди детей. В этом году в связи с сезоном тоже наблюдаются сезонные вирусные инфекции среди детей. Это вирусы и бактерии, вызывающие инфекции дыхательных путей.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сказала врач-педиатр НИИ педиатрии Сабина Джафарова.

Врач отметила, что поскольку вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем, следует пользоваться масками и соблюдать правила гигиены.

"По ее словам, основными симптомами являются высокая температура, боль в горле и кашель, продолжающийся до 7 дней. Если дома есть больной ребенок, общение с другими людьми следует свести к минимуму. Для снижения температуры рекомендуется пить много жидкости, есть калорийную и богатую витаминами пищу, фрукты и овощи", - отметила С.Джафарова.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ диагностировать болезни, используя всего лишь одну молекулу.