Стала известна дата суда по уголовному делу Рубена Варданяна

Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу военного преступника Рубена Варданяна.

Как передает Day.Az, подготовительное заседание суда по уголовному делу назначено на 17 января.

Отметим, что дело передано в Бакинский военный суд в производство судьи, председателя суда Зейнала Агаева.

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