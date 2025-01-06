Под видом лоббистской деятельности подкупают членов Конгресса

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянский национальный комитет Америки (ANCA), похоже, так перебрал с алкоголем на Новый год, что там решили, будто могут управлять Соединенными Штатами, контролировать выборы, Конгресс, президента и все остальное. Спустя 3 дня после новогоднего торжества, представители армянского лобби кинулись в просторы любимой соцсети Х, где они постоянно спамят всякую ересь, говорить о том, как же они "хорошо работают", что в Палату представителей США попали лишь "свои люди".

Началось все с публикации о том, насколько могущественным является ANCA. Мол, 300 тысяч армян готовы решить исход любых выборов в пользу армянства.

"С приведением к присяге нового Конгресса, а затем нового президента, мы вступаем в новый избирательный цикл, в котором примут участие более 300,000 американцев армянского происхождения, занимающих сильные позиции в восьми колеблющихся штатах", - говорится в публикации, в которой указан 2028 год, когда пройдут очередные президентские выборы.

Напомним, что на этих выборах демократы с треском проиграли в колеблющихся штатах. Трамп получил большинство голосов даже в Неваде, где 18 лет побеждали демократы. Но речь сейчас даже не об этом. А о том, что ANCA таким образом пытается намекнуть приходящей 20 января власти, что если нам что-то не понравится, через 4 года мы повлияем на исход выборов и к власти вновь вернутся любимые нами демократы.

Небезызвестно, что Армянский национальный комитет Америки (ANCA) активно использует свою лоббистскую деятельность для фактического подкупа членов Конгресса, чтобы продвигать свои интересы. За красивыми словами о справедливости скрываются прямые попытки давления и манипуляции политической элитой США, что уже давно вызывает вопросы о прозрачности и законности их методов.

Идем дальше. В других своих публикациях Армянский национальный комитет рассказывает о встречах с проармянскими членами Палаты представителей США, как была немедленно проведена работа на Капитолийском холме с целью "восстановить связи с союзниками в Конгрессе, приветствуя при этом новых членов Сената и Палаты представителей США".

ANCA признает, что будет делать все, чтобы перенаправить деятельность этих лиц на "справедливость" на Южном Кавказе. Хотя всем известно, какая она на самом деле армянская справедливость. Армянское лобби надеется, что консерваторы сделают все для "законного возвращения армян в Карабах". Но по факту законным можно назвать только одно возвращение - азербайджанцев. И оно идет полным ходом.

В публикациях расхваливаются конгрессмены, придерживающиеся тюркофобской и азербайджанофобской политики, а также озвучиваются нападки на друзей Азербайджана в Конгрессе. ANCA требует исключить всех, кто поддерживает хорошие связи с нашей страной.

Такого уровня уверенности в себе нет даже у Илона Маска после успешного запуска космической ракеты. Коньяка на новогодней вечеринке представители армянского лобби выпили, видимо, очень много.

Иначе не объяснить, как армяне наивно могут верить в то, что они могут ставить какие-то условия Дональду Трампу и даже управлять им и его людьми. Трамп, возвращаясь к власти, четко обозначил свою главную задачу - восстановление американской экономики и решение внутренних проблем, накопившихся за годы раздоров и кризисов. Он прекрасно понимает, что сильная Америка начинается с заботы о собственных гражданах, а не с вмешательства в бесконечные внешние конфликты. Это особенно очевидно в свете его заявлений о том, что внешняя политика должна быть сосредоточена на укреплении стратегических интересов США, а не на исполнении амбиций отдельных этнических групп. Тем более, что Трамп, будучи бизнесменом, человек упрямый и хитрый. Он будет говорить армянам то, что они хотят услышать, но, в конечном итоге, ничего не изменится. Реальность, созданная Азербайджаном неизменна, ибо справедливость, о которой заикаются армяне, на нашей стороне.

ANCA, сколько бы усилий оно ни прикладывало, не сможет изменить курс новой администрации, нацеленной на внутреннее развитие. Их наивные попытки выглядят не более чем пиаром, рассчитанным на внутреннюю аудиторию. Однако американский политический истеблишмент устал от пустых обещаний и требует реальных результатов, а не демагогии.

Армянскому лобби стоило бы обратить внимание на судьбу тех, кто раньше играл под их дудку. Рейтинг Макрона упал до нуля, Трюдо только что подал в отставку, а Байден и Харрис с треском проиграли выборы. Кажется, их "поддержка" - это билет не к успеху, а в глубокую политическую яму. Политический "артистизм" под дирижирование ANCA не приносит ничего, кроме провалов. Трамп это знает.