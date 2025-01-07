В Азербайджане арестованы фигуранты контрабанды золотых слитков

Предварительное расследование уголовного дела о контрабанде золотых слитков, возбужденного в Государственном таможенном комитете Азербайджана, продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Напомним, что старший инспектор Афсар Мирзалиев и гражданин Сафар Сафаров, действуя по предварительному сговору, 27 декабря 2024 года незаконно провезли 41 золотой слиток общей стоимостью 461 тыс. манатов через Международный аэропорт Гейдар Алиев на рейсе Стамбул-Баку.

В ходе оперативных мероприятий были изъяты золотые слитки и другие вещественные доказательства. Сафарову предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору), Мирзалиеву - по статьям 206.3.2 и 206.3.3 (контрабанда с использованием служебного положения). Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.