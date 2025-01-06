https://news.day.az/world/1720994.html Мощная снежная буря пришла на юг России - ВИДЕО На юг России пришла мощная снежная буря. Она уже накрывает Красную Поляну, где буквально за считаные минуты в снегу утонули одноэтажные дома. Как передает Day.Az на РЕН ТВ, сильные осадки, ветер и гололедица остановили движение в Дагестане. За Гимринским тоннелем сразу несколько аварий и, как следствие, многокилометровые пробки.
Мощная снежная буря пришла на юг России - ВИДЕО
На юг России пришла мощная снежная буря. Она уже накрывает Красную Поляну, где буквально за считаные минуты в снегу утонули одноэтажные дома.
Как передает Day.Az на РЕН ТВ, сильные осадки, ветер и гололедица остановили движение в Дагестане. За Гимринским тоннелем сразу несколько аварий и, как следствие, многокилометровые пробки.
В Северной Осетии часть Транскама вообще закрыли до особого распоряжения.
В горах - предупреждение для отдыхающих, поскольку на склонах возможен сход лавин. И это в самый разгар сезона, когда на курортах тысячи туристов. Некоторые базы уже останавливают канатные дороги.
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