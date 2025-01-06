Мощная снежная буря пришла на юг России

На юг России пришла мощная снежная буря. Она уже накрывает Красную Поляну, где буквально за считаные минуты в снегу утонули одноэтажные дома.

Как передает Day.Az на РЕН ТВ, сильные осадки, ветер и гололедица остановили движение в Дагестане. За Гимринским тоннелем сразу несколько аварий и, как следствие, многокилометровые пробки.

В Северной Осетии часть Транскама вообще закрыли до особого распоряжения.

В горах - предупреждение для отдыхающих, поскольку на склонах возможен сход лавин. И это в самый разгар сезона, когда на курортах тысячи туристов. Некоторые базы уже останавливают канатные дороги.