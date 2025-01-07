Хуситы нанесли удары по американскому авианосцу в Красном море

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "Al Masirah", об этом заявил представитель хуситов Яхья Сария.

Йеменские ракетные войска и силы беспилотных систем провели совместную военную операцию, атаковав двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря", - сказал представитель движения.