https://news.day.az/world/1720999.html Хуситы нанесли удары по американскому авианосцу в Красном море Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "Al Masirah", об этом заявил представитель хуситов Яхья Сария.
Хуситы нанесли удары по американскому авианосцу в Красном море
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "Al Masirah", об этом заявил представитель хуситов Яхья Сария.
Йеменские ракетные войска и силы беспилотных систем провели совместную военную операцию, атаковав двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря", - сказал представитель движения.
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