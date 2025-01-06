Макрон пытается обвинить Азербайджан в своих провалах

Автор: Мехти Ахмедзаде

Теряющий по всем фронтам рейтинг, популярность и доверие президент Франции Эммануэль Макрон, желая оправдать себя перед французами, которые массово недовольны его политикой, в очередной раз не нашел ничего лучше, как обвинить всех проблемах...Азербайджан.

Сказал сию ересь он, выступая на ежегодной конференции послов в Париже, где изложил свои внешнеполитические приоритеты на 2025 год.

Макрон заявил, что Россия якобы "изменила свои альянсы" и "поддержала действия Азербайджана в Карабахе". Свое утверждение он связал с тем, что, по его мнению, в Армении появился "решительный премьер-министр", который не идет на уступки Москве. Кроме того, Макрон обвинил Баку в "дестабилизации Франции", утверждая, что страна осуществляет "неприемлемое вмешательство" на французских заморских территориях, включая Новую Каледонию. Эти провокационные заявления потерявший доверие нео-Наполеон пояснил тем, что так он "защищает международное право и Армению".

Конечно, ничего нового Макрон не сказал - повторяет одно и то же, как попугай, показывая всем свою предвзятость. Досталось и Илону Маску, которого он обвинил во вмешательстве в выборы в других странах, особенно в Германии.

Короче говоря, куда ни смотри, все во все вмешиваются, кроме Макрона, который нервно курит в сторонке. "Во всем виноваты все, кроме меня", - считает президент Франции, которая, напомним, то и дело что ущемляет международное право, проводя колониальную политику в Африке.

Париж последним должен открывать свой рот про международное право, ибо надо практиковать, что проповедуешь.

Макрон вновь показывает свое умение перекладывать вину за собственные провалы на других, манипулируя фактами ради отвлечения внимания от растущих внутренних проблем Франции. Обвинения в адрес Азербайджана и России не имеют под собой никакой доказательной базы и выглядят как очередное политическое шоу. Азербайджан, во-первых, не вмешивается во внутренние дела Франции, во-вторых, действовал в Карабахе в рамках международных норм, восстановив свою территориальную целостность и суверенитет.

Париж, критикующий другие страны за якобы "вмешательство", - это двойные стандарты, которые давно лишили французского президента морального права указывать другим на их действия.

Подобные заявления - это лишь попытка найти "внешнего врага", чтобы оправдать свои провалы внутри страны. Макрон стремится представить себя защитником справедливости, но на деле только усугубляет ситуацию, показывая собственную несостоятельность как лидера. Французская общественность все меньше верит в его риторику, а доверие к его политике как внутри страны, так и за ее пределами продолжает стремительно падать. Не зря последний опрос выявил, что более 60% опрошенных французов хотят его отставки.