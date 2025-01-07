США ослабили санкции против Сирии

Министерство финансов США вывело из-под американских санкций сделки, касающиеся энергоресурсов, властей Сирии, денежных переводов, в том числе через ЦБ этой арабской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую генеральную лицензию опубликовало финансовое ведомство Соединенных Штатов.

Как отмечается в документе, запрещенные в связи с принятыми ранее президентскими указами операции, касающиеся энергоресурсов и сирийских властей, "разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США [07:01 мск] 7 июля 2025 года". Речь идет о "сделках с правительственными учреждениями в Сирии после 8 декабря 2024 года, сделках в поддержку продажи, поставки, хранения или безвозмездной передачи энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, в Сирию или на ее территорию, сделок, которые обычно происходят и необходимы для обработки перевода некоммерческих личных денежных переводов в Сирию, в том числе через ЦБ Сирии".

Как пояснили в Минфине, генлицензия не выводит из-под американских рестрикций какую-либо собственность, не разрешает сделки "с участием военных или разведывательных организаций", импорт в США нефти или нефтепродуктов сирийского происхождения, "любые сделки для или от имени правительства Российской Федерации или правительства Ирана или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг иранского или российского происхождения". Кроме того, добавили в ведомстве, генлицензия разрешает неправительственным организациям "осуществлять деятельность в области верховенства права" в Сирии, которая связана с "подотчетностью и прозрачностью правительства, обеспечением соблюдения прав человека и основных свобод, доступа к информации и проектами развития гражданского общества, а также деятельность по поддержке программ разоружения, демобилизации и реинтеграции и программ миростроительства, предотвращения и урегулирования конфликтов".

Отправка энергоресурсов в Сирию

В Минфине подчеркнули, что иностранные правительства и компании могут жертвовать и предоставлять субсидированное топливо Сирии, не подвергаясь санкциям США. "Это может включать, например, безвозмездную поставку энергоресурсов на сирийские нефтеперерабатывающие заводы и электростанции", - добавили в министерстве. Однако для экспорта или реэкспорта нефти, нефтепродуктов, природного газа и других товаров в Сирию может потребоваться дополнительное разрешение Минторга, если продукция имеет американское происхождение.

Генлицензия также разрешает деятельность и сделки с сирийскими ведомствами, которыми руководит находящееся под американскими санкциями лицо. Как добавили в Минфине, генлицензия направлена на то, чтобы "американские санкции не препятствовали деятельности по удовлетворению основных потребностей человека, включая предоставление государственных услуг или гуманитарной помощи". "Разрешение выдано на шесть месяцев, поскольку правительство США продолжает следить за развитием ситуации на местах", - отметили в ведомстве.

27 ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта.