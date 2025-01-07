Цена на газ в Европе снизилась до минимума

Цена на газ в Европе в ходе торгов 6 января опустилась до минимума с 31 декабря 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорят данные лондонской биржи ICE, опубликованные на платформе Investing.com.

Общее снижение цены с начала дня составило примерно два процента. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $517,5 за тысячу кубометров, что соответствует €48,31 за мегаватт-час.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен 6 января заявила, что скачки цен на электроэнергию в Евросоюзе после прекращения поставок российского газа через Украину пока не наблюдаются.