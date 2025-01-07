https://news.day.az/economy/1721033.html Новые назначения в руководстве Центробанка Азербайджана - ФОТО В руководстве Центрального банка Азербайджана (ЦБА) произошли новые назначения. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА, Ульвин Алиев назначен советником председателя ЦБА, а Фуад Исаев - генеральным директором Центрального банка. Отметим, что соответствующее решение было подписано шестого января.
Новые назначения в руководстве Центробанка Азербайджана - ФОТО
В руководстве Центрального банка Азербайджана (ЦБА) произошли новые назначения.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА, Ульвин Алиев назначен советником председателя ЦБА, а Фуад Исаев - генеральным директором Центрального банка.
Отметим, что соответствующее решение было подписано шестого января.
До своего нового назначения Ульвин Алиев занимал должность директора департамента офиса председателя ЦБА, а Фуад Исаев - директора департамента надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБА.
Таким образом, число советников председателя Центрального банка увеличилось до четырех, а число генеральных директоров - до шести.
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