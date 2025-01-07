https://news.day.az/officialchronicle/1721058.html Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике наградить Ахмеда Джума оглу Ахмедзаде орденом "Шараф"", - говорится в распоряжении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре