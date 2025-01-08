https://news.day.az/society/1721315.html Трагедия в Шамахы - скончался мужчина В Шамахы произошел несчастный случай с 49-летним мужчиной. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ванной комнате собственного дома был обнаружен мертвым житель города Зульфюгар Гусейнов, 1976 года рождения. Причиной его смерти стало отравление угарным газом. В настоящее время по данному инциденту проводится расследование.
Трагедия в Шамахы - скончался мужчина
В Шамахы произошел несчастный случай с 49-летним мужчиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ванной комнате собственного дома был обнаружен мертвым житель города Зульфюгар Гусейнов, 1976 года рождения. Причиной его смерти стало отравление угарным газом.
В настоящее время по данному инциденту проводится расследование.
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