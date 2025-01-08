Трагедия в Шамахы

В Шамахы произошел несчастный случай с 49-летним мужчиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ванной комнате собственного дома был обнаружен мертвым житель города Зульфюгар Гусейнов, 1976 года рождения. Причиной его смерти стало отравление угарным газом.

В настоящее время по данному инциденту проводится расследование.