Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским телеканалам. Такие интервью в начале года стали традицией. Они и для граждан страны, и для всех заинтересованных сторон основным источником информации о том, какова позиция Баку по тем или иным вопросам, каким видит глава государства будущее и как подходит к решению актуальных проблем сегодняшней геополитики и геоэкономики.

Недавние "праздничные" наезды Президента Франции Макрона на Азербайджан определили одну из тем, которую журналисты подняли во время интервью с главой государства. глава Франции еще раз показал, что страдает некой близкой к безумию манией.

Из ответов Президента Ильхама Алиева многое становится понятно, а о чем-то мы узнали впервые.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджану нечего делить с Францией, наша страна не имеет к ней никаких претензий. Единственное, что нам нужно - чтобы Париж не вмешивался в наши дела. Азербайджан не нуждается в советах и указаниях. Он сам принимает все решения и сам вырабатывает позицию по тем или иным вопросам. А вмешательство Франции, как показывает практика, всегда только портит дело, а сама она потом терпит провал. Где появляется Макрон, везде, как сказал Президент Азербайджана, он несет только интриги. Так происходит и на т.н. "заморских территориях" Франции. Провалы Макрона в Африке особенно чувствительны и унизительны, потому что африканские страны буквально выгнали Францию со своих территорий. Нигерия, Сенегал, Чад, Кот-д-Ивуар потребовали вывода французских военных сил, и как не сопротивлялся Париж, этот процесс уже начался.

Или же возьмем Армению. Попав под влияние Парижа, Ереван сошел с орбиты мирного процесса, который едва-едва начал налаживаться после 44-дневной войны. Вмешался Макрон - и все рухнуло. Пятый год пошел после поражения Армении, а мирный договор все еще не заключен. Армения находится под полным контролем нынешних властей Франции, и что-то не заметно, чтобы это хоть на йоту принесло бы ей какую-то пользу.

То же самое, как отметил в интервью глава государства, Франция делает по отношению к Грузии.

"Попытка дестабилизация в Грузии, очевидно ведь, это ни для кого не секрет, это было сделано настолько недипломатично и публично, что даже удивительно для страны с такими дипломатическими традициями", - сказал Президент Ильхам Алиев.

И президент Франции, и его чиновники выглядят жалко, пытаясь указывать другим странам, как им жить. Так и полагается выглядеть людям, которые наивно думают, будто их собственных грехов, написанных на лбу, никто не видит.

На недавней встрече с послами Эмманюэль Макрон, президентство которого в собственной стране висит на волоске, не смог удержаться от того, чтобы не влезть во внутренние дела Азербайджана. Этот политик, по-видимому, даже во сне видит сны об Азербайджане, наша страна занимает его помыслы и каждую минуту бодрствования.

"Что касается Франции, то что сейчас там происходит на политической арене, видит каждый. Вчера президент Франции вновь выдвинул абсурдные обвинения против Азербайджана. Похоже, господин Макрон не может жить без Азербайджана. Его преследует какая-то мания и он хочет свалить на нас все свои грехи. Считаю, что если мы стали настолько сильны, что способны вмешиваться во внутренние дела Франции и что-то изменить, то мы можем этим только гордиться. По сути, это заявление является признанием собственной беспомощности. Президент страны, которую он называет великой, оказывается, страдает от действий страны с 10-миллионным населением, расположенной далеко - в Кавказском регионе. При том, что нам нет никакого дела до внутренних дел этой Франции. Просто к этому привели ненормальный подход, неадекватная политика", - иронично заметил в интервью Президент Ильхам Алиев.

Макрон, этот жалкий политик думал, что выглядит значительно, а на самом деле лишний раз признал свое бессилие перед теми изменениями, что происходят на мировой арене. Да, все меняется, в мире уже не один и даже не два центра силы, акценты смещаются, появляются новые тенденции. Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и сделать из нее правильные выводы, Макрон попытался говорить с Баку свысока приказным тоном, перепутав Азербайджан с одной из своих колоний. И это ему аукнулось.

Однако в провале Макрона как политика, как президента и как личности виноват не Азербайджан. Виновата его собственная политическая недальновидность и нежелание смириться с изменениями, в которых его наполеоновским замашкам больше нет места.

Говоря о причинах разрушения отношений между Баку и Парижем, Президент Ильхам Алиев отметил ряд факторов. Это исламофобия, армянское влияние, ксенофобия, личностный подход французской стороны и так далее.

"Я думаю, здесь еще один из факторов - это политическая незрелость французского руководства. Ведь мне довелось работать и общаться с тремя президентами Франции до господина Макрона, и отношения между нашими странами всегда развивались очень успешно. Если взять страны-члены Евросоюза, наверное, в тот период до нынешней власти это были самые активные отношения, и политические, и взаимные визиты, и экономические, и культурные. С 13 городами Франции у нас были побратимские отношения. Столько было культурных мероприятий", - напомнил глава государства, дав французскому коллеге совет не стараться тянуть Францию вниз до своего уровня.

Отметим, что в своей стране Макрон крайне непопулярен. Он является самым непопулярным президентом Франции, об уходе которого мечтает большая часть граждан страны. Однако он не уходит, несмотря на то, что политический кризис приближается к пику. В минувшем году во Франции несколько раз менялся премьер-министр. И никто не дает гарантий, что новоназначенный премьер не отправится вслед за своими предшественниками, сделав что-то, что не понравится другим политическим силам. Это неслыханная ситуация, говорящая не просто о кризисе, а об остром кризисе, требующем немедленного разрешения. Тем временем, президент Макрон сует свой нос в дела других государств, где в его советах никто не нуждается.

Однако Президент Ильхам Алиев дал понять, что не обольщается возможностями изменений к лучшему после смены власти во Франции. Потому что во французской политической сфере имеет место консенсус в вопросе азербайджанофобии. К сожалению, не только нынешняя власть, но и те, кто претендуют на власть, друг от друга особо не отличаются, сказал Президент.

Парадоксально, но многие в правящих кругах Франции восприняли победу Азербайджана в войне как свое поражение. Хотя никакого повода так считать у них не было и быть не могло.

В ходе интервью глава государства раскрыл ряд любопытных моментов, о которых прежде не говорилось. Теперь, когда Париж постарался испортить отношения с Баку до невозможности, Президент Азербайджана больше не считает нужным молчать об этих моментах из соображений дипломатической корректности.

"Во время 44-дневной войны, я не помню сколько раз - шесть или семь, я получал звонки от Президента Франции - попытки остановить освободительную борьбу. Ну и после были попытки угроз, были угрозы признать "Нагорный Карабах". Сейчас, когда наши отношения опустились уже ниже цокольного этажа, могу об этом сказать. Но я ответил, что любая страна, - это было после ноября 2020 года, - которая признает так называемый "Нагорный Карабах", сразу же получит от нас ноту о разрыве дипломатических отношений. Вот это был мой ответ. И сразу же тема признания так называемого "Нагорного Карабаха" сошла с повестки дня. Они, как говорится, пошли другим путем, признали через Сенат, через парламент, потом долго оправдывались, что власть к этому не имеет отношения", - рассказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что всегда держал эти мысли при себе и никогда не позволял себе демонстрировать негативное отношение к тем, кто этого заслуживал. Это правда на сто процентов. Все помнят, как долго официальный Баку не отвечал на выпады макроновской власти. Многие не понимали, почему на хамские и провокационные заявления из Парижа Баку не дает равноценного ответа. Почему? В интересах двусторонних отношений, ожидая, что на другой стороне начнут понимать недопустимость и неправомерность своего поведения. Однако теперь, когда отношения благодаря Парижу опустились ниже плинтуса, молчать, действительно, уже не стоит.

Интересные вещи происходили не только во время 44-дневной войны, но и после нее. Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о том, что на протяжении последних нескольких месяцев в Баку получали сигналы от представителей правительства Франции для установления контактов. Таких сигналов, поступавших от разных французских персон к различным представителям Азербайджана, было несколько. И всегда ответ был: "Мы готовы".

"Да, мы готовы вот сегодня, но ехать никуда мы не будем - ни в Париж, ни в Брюссель. Если надо с нами встретиться, то здесь можно встретиться, в Баку. Каждый раз на каком-то этапе, потом опять вакуум, молчание. Вот сейчас, недавно очередная такая дипломатическая депеша, скажем, вербальная, поступила: опять поговорить, обсудить. Опять же, мы готовы, нам нечего с ними делить, у нас нет никаких претензий, как говорится, к этой стране", - заявил Ильхам Алиев.

Из озвученного главой государства можно сделать следующие выводы: не сумев сломить и подчинить своей воле Азербайджан, во Франции стали искать пути восстановления отношений. Находиться в плохих отношениях с главной страной региона непростительно для любого актора, пытающегося занять тут хоть какую-то нишу. Все, как мы уже отметили, меняется, и нужно строить политику так, чтобы не оказаться на обочине, когда начинаются перемены. Южный Кавказ Франция проиграла благодаря глупой и недальновидной политике Эмманюэля Макрона, испортив отношения с Баку, а теперь и с Тбилиси. Теперь она пытается по различным каналам прозондировать почву в поисках возможности отыграть все назад. То есть вернуть хорошие отношения с Азербайджаном, при этом не потеряв лица. В Париже хотят, чтобы выглядело все так, будто это Баку ищет французского внимания и примирения, а не Пятая Республика. Но, опять же, не учитывают геополитических перемен. Нынешний Азербайджан это не та страна, какую все знали до 2020 года. Он перешел в категорию стран средней силы, повысил свой статус на мировой арене, и Макрону придется с этим считаться.

В Париже поняли, что инструменты, которые сработали в Армении, к Азербайджану неприменимы. Баку признает только равноправные и партнерские отношения, а взаимодействие в стиле "сюзерен-вассал" для него неприемлемы. Так было и прежде, а сейчас и пытаться не стоит. Такие отношения прекрасны и гармоничны для Еревана, привыкшего всегда быть при ком-то. Армения - ведомая и не способная к суверенным шагам страна. На нее Макрон делал ставку и проиграл. Утвердиться в регионе через Армению не получилось.

Да и сама Армения благодаря вмешательству макроновской Франции только потеряла. И продолжает терять. Потому что в Ереване тоже не понимают, насколько все вокруг изменилось и продолжает меняться. Как сказал Президент Азербайджана, "их близкие друзья с позором сходят с политической арены". На днях стало известно об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Проармянская позиция этого политика всем известна. Не за горами и уход Макрона. И, хотя, как подчеркивал Ильхам Алиев, в антиазербайджанском вопросе у политических сил Франции имеется консенсус, думается, следующее правительство будет более осторожным в демонстрации нездоровой любви к Армении, чтобы не наступить на макроновские грабли. Уходит и администрация Байдена, под руководством которой было осуществлено западное вмешательство в регион и остановлен мирный процесс. И даже на Ближнем Востоке Армения потеряла союзника в лице бежавшего из Сирии Башара Асада.

Что остается Армении в такой ситуации? Как советует Президент Ильхам Алиев, "пусть предпримет правильный шаг".

А Франция ничем Армении не поможет. Пусть в Ереване поглядят, как она решает проблемы Майоты и ликвидирует последствия чудовищного урагана. Армении не нужна никакая Франция, зато ей нужен Азербайджан. Но между Ереваном и Баку не должно быть никаких призраков. И это армянская сторона, впрочем, как и французская, не могли не услышать в интервью Президента Азербайджана.