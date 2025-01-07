Президент Ильхам Алиев: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января еще раз дал советы армянской стороне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, выразил надежду на то, что все условия Азербайджана относительно мирного договора также будут приняты. Президент Ильхам Алиев сказал, что если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания можем жить и проводить свою политику.

Посоветовав армянской стороне хорошо взвесить все, в том числе и геополитические изменения в мире, Президент Азербайджана добавил: "Их близкие друзья с позором сходят с политической арены. Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции. Что касается Франции, то что сейчас там происходит на политической арене? Это видят все".