Глава МИД Турции допустил проведение военной операции в Сирии

Турция может провести военную операцию против террористической организации PПК/YPG в Сирии, если они не выполнят выдвинутые условия.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что Турция предъявила четкие требования, согласно которым иностранные террористы должны покинуть Сирию, лидеры организаций обязаны уйти, а остальные члены должны сложить оружие и сотрудничать с новой администрацией Сирии.

По его словам, Дамаск уже ведет с ними переговоры, и если результаты не будут достигнуты, военная операция станет законным выбором.