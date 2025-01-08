В Тертере произошла смертельная авария с участием трактора и легкового автомобиля

В Тертере столкнулись трактор и легковой автомобиль.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вчера вечером в селе Гумбатлы. Трактор марки "Беларусь 82", управляемый Хагани Айдыновым 1983 г.р., столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2101", за рулем которого находился Адалят Гасаналиев.

В результате получили трамы Гасаналиев и Ася Гасаналиева 2023 г.р. Они были доставлены в больницу, однако спасти их жизни не удалось. Тракторист пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. По факту возбуждено уголовное дело.