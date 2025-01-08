https://news.day.az/society/1721339.html В Тертере произошла смертельная авария с участием трактора и легкового автомобиля В Тертере столкнулись трактор и легковой автомобиль. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вчера вечером в селе Гумбатлы. Трактор марки "Беларусь 82", управляемый Хагани Айдыновым 1983 г.р., столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2101", за рулем которого находился Адалят Гасаналиев.
В Тертере произошла смертельная авария с участием трактора и легкового автомобиля
В Тертере столкнулись трактор и легковой автомобиль.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вчера вечером в селе Гумбатлы. Трактор марки "Беларусь 82", управляемый Хагани Айдыновым 1983 г.р., столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2101", за рулем которого находился Адалят Гасаналиев.
В результате получили трамы Гасаналиев и Ася Гасаналиева 2023 г.р. Они были доставлены в больницу, однако спасти их жизни не удалось. Тракторист пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. По факту возбуждено уголовное дело.
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