Определилась первая заявленная спортсменка для турнира «Большой шлем» в Париже

Тренерский штаб женской сборной Азербайджана по дзюдо объявил первую спортсменку, которая примет участие в турнире "Большого шлема", который состоится 1-2 февраля в Париже (Франция).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стартовом турнире года выступит Ачелья Топрак (57 кг).

В прошлом году она завоевала бронзовую медаль на "Большом шлеме" в Абу-Даби.

На сегодняшний день участие в турнире подтвердили команды из 28 стран.