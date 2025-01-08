https://news.day.az/sport/1721346.html Определилась первая заявленная спортсменка для турнира «Большой шлем» в Париже Тренерский штаб женской сборной Азербайджана по дзюдо объявил первую спортсменку, которая примет участие в турнире "Большого шлема", который состоится 1-2 февраля в Париже (Франция). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стартовом турнире года выступит Ачелья Топрак (57 кг).
Определилась первая заявленная спортсменка для турнира «Большой шлем» в Париже
Тренерский штаб женской сборной Азербайджана по дзюдо объявил первую спортсменку, которая примет участие в турнире "Большого шлема", который состоится 1-2 февраля в Париже (Франция).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стартовом турнире года выступит Ачелья Топрак (57 кг).
В прошлом году она завоевала бронзовую медаль на "Большом шлеме" в Абу-Даби.
На сегодняшний день участие в турнире подтвердили команды из 28 стран.
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