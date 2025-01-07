Трамп заявил о желании встретиться с Путиным

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие полгода.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, журналисты поинтересовались о возможности беседы двух политиков. Трамп допустил, что намерен встретиться с российским лидером в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность.

"Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев", - рассказал он.

Также Трамп сообщил, что знает о готовности Путина к контактам с ним.