https://news.day.az/world/1721271.html Трамп заявил о желании встретиться с Путиным Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие полгода. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, журналисты поинтересовались о возможности беседы двух политиков.
Трамп заявил о желании встретиться с Путиным
Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие полгода.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, журналисты поинтересовались о возможности беседы двух политиков. Трамп допустил, что намерен встретиться с российским лидером в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность.
"Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев", - рассказал он.
Также Трамп сообщил, что знает о готовности Путина к контактам с ним.
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