https://news.day.az/society/1721386.html

Временные перебои с электричеством в одном из городов Нахчывана

Завтра в городе Бабек Нахчыванской Автономной Республики с 13:00 до 14:00 будет временное отключение электричества. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это связано с необходимостью переноса опор воздушной линии электропередачи на 35 киловольт, которая подключена к подстанции "Гушчулуг" 35/10 кВ.