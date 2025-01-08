TAP запускает проект по подготовке инфраструктуры для водородных поставок совместно с Penspen

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP AG) заключил соглашение с компанией Penspen о предоставлении услуг по анализу разрывов в инфраструктуре с целью оценки готовности трубопровода к интеграции водорода.

Как передает Day.Az, инженерная команда Penspen из Великобритании проведет подробный анализ данных и полевую оценку наземных объектов TAP (AGI), линейных задвижек (BV) и компрессорных станций (CS). Исследование направлено на оценку возможности внедрения водородных смесей в существующую газовую инфраструктуру. Это соответствует стратегии TAP по расширению мощности для новых объемов водорода и других возобновляемых газов, что способствует долгосрочной устойчивости и декарбонизации в регионе.

В компании уточнили, что Penspen будет поддерживать TAP в обеспечении безопасного и устойчивого смешивания водорода, при этом сохраняя безопасность и надежность существующей газотранспортной инфраструктуры TAP в Европе.

Стоит отметить, что TAP обеспечивает транспортировку природного газа от границы Греции с Турцией до южной части Италии, предоставляя возможность поставок газа в различные страны Европы.

Трансадриатический трубопровод представляет собой прямой и экономически эффективный маршрут транспортировки в рамках Южного газового коридора - 3500-километровой газовой цепочки, которая простирается от Каспийского моря до Европы.