Завершается реконструкция трассы Алят-Астара-граница с Ираном

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана завершает реконструкцию участка автомагистрали Еникенд-Билясувар на трассе Алят-Астара-граница с Ираном.

Как сообщает Day.Az, реконструкция участка протяженностью 71 км проводится в соответствии со 2-й технической категорией.

Ширина земляного полотна дороги с двумя полосами движения составляет 15 метров, а ширина проезжей части - 7,5 метров.

На данный момент завершены основные работы, включая укладку дорожного основания, асфальтобетонного покрытия, а также строительство искусственных сооружений, таких как водопропускные трубы и 7 мостов общей длиной 338,6 метров. В настоящее время идет финальный этап работ: профилирование дороги и установка дорожных знаков и оборудования.

Реконструкция дороги направлена на повышение безопасности движения, улучшение транспортного сообщения вдоль маршрута и упрощение грузовых и пассажирских перевозок, сообщили в Госагентстве.