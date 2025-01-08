Принадлежат ли суда, задержанные на территории Африки Азербайджану?

Суда, задержанные на территории Африки, не принадлежат ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Day.Az в среду, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ASCO Мехман Мехтиев.

Он отметил, что использование в новостях фотографий судов ASCO, которые находятся в Каспийском море, вызывает обеспокоенность.

"Мы получаем многочисленные тревожные сообщения от моряков и их семей. Как и дезинформация, использование неверных изображений также приводит к путанице", - говорится в публикации.