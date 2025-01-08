https://news.day.az/society/1721348.html Принадлежат ли суда, задержанные на территории Африки Азербайджану? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Суда, задержанные на территории Африки, не принадлежат ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO). Как сообщает Day.Az в среду, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ASCO Мехман Мехтиев.
Принадлежат ли суда, задержанные на территории Африки Азербайджану? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Суда, задержанные на территории Африки, не принадлежат ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как сообщает Day.Az в среду, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ASCO Мехман Мехтиев.
Он отметил, что использование в новостях фотографий судов ASCO, которые находятся в Каспийском море, вызывает обеспокоенность.
"Мы получаем многочисленные тревожные сообщения от моряков и их семей. Как и дезинформация, использование неверных изображений также приводит к путанице", - говорится в публикации.
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