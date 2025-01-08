Что известно о состоянии пассажира, упавшего на рельсы на станции "Улдуз"?

Стало известно о состоянии здоровья пассажира, упавшего на рельсы на станции "Улдуз" Бакинского метрополитена.

Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщила ответственная по связям с общественностью в Сабунчинском медицинском центре Сакина Юсибли.

Она отметила, что 7 января 2025 года около 22:44 лицо 2007 года рождения (мужского пола) был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.

"С диагнозом черепно-мозговая травма ему была оказана необходимая медицинская помощь, и он был немедленно прооперирован. В настоящее время его лечение продолжается в отделении хирургической реанимации, состояние оценивается как тяжелое", - добавила она.

Отметим, что вчера около 21:30 на станции метро "Улдуз" Бакинского метрополитена при въезде поезда на платформу пассажир упал на рельсы. По зеленой и красной веткам была зафиксирована задержка в 17 минут.