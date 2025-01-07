Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ. И азербайджанский народ знает, что я стою за ним. Это особое чувство. Наверное, не многие его переживали. Особенно для человека, руководившего страной в оба периода, это, возможно, уникальный опыт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Я посещал освобожденные земли, наверное, более ста раз. И каждый раз говорю себе одни и те же слова, ощущаю такую же радость, словно приехал впервые. Мы живем в такой стране, которой действительно можем гордиться. Мы можем гордиться нашим народом", - подчеркнул глава государства.