МИД Азербайджана о задержание трех азербайджанских судов в Африке

7 ноября 2024 года суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3", плавающие под флагом Азербайджанской Республики и находящиеся в эксплуатации азербайджанского филиала компании "Caspian Marine Services B.V.", следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, в связи с ухудшением погодных условий вынужденно вошли в территориальные воды Государства Эритрея.

Как сообщили в среду Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, несмотря на предварительную связь с портовыми властями Государства Эритрея во время перехода, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды страны был расценен как несанкционированный. В результате соответствующие органы Эритреи задержали вышеуказанные суда. На их борту находились 18 членов экипажа, все они являются гражданами Азербайджанской Республики.

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