В городе Сумгайыт произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на балконе квартиры общей площадью 67 м2 на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате 1 человек получил ожоги. Остальная часть квартиры защищена от пожара.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

Ранее мы сообщали, что в городе Мингячевир на территории, прилегающей к городку для бывших вынужденных переселенцев, вспыхнул сильный пожар.