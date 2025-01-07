https://news.day.az/society/1721062.html Пожар в жилом доме в Сумгайыте, есть пострадавший В городе Сумгайыт произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на балконе квартиры общей площадью 67 м2 на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате 1 человек получил ожоги. Остальная часть квартиры защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Пожар в жилом доме в Сумгайыте, есть пострадавший
В городе Сумгайыт произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на балконе квартиры общей площадью 67 м2 на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате 1 человек получил ожоги. Остальная часть квартиры защищена от пожара.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Ранее мы сообщали, что в городе Мингячевир на территории, прилегающей к городку для бывших вынужденных переселенцев, вспыхнул сильный пожар.
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