Обнародовано состояние пострадавших в авиакатастрофе под Актау

В Yeni Klinika продолжается лечение 6 человек (2 мужчин и 4 женщин), пострадавших в результате крушения близ города Актау в Казахстане самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как передает Day.Az, об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, 30 декабря 2024 года пострадавший, поступивший в отделение реанимации медицинского учреждения в стабильно тяжелом состоянии, был переведен в стационар после стабилизации клинических и гемодинамических показателей.

"Отметим, что пациент с переломами левой голени, правой ключицы и правой кисти был прооперирован врачом-травматологом Эльшаном Наджафовым. Была успешно проведена операция по остеосинтезу голени. В настоящее время состояние здоровья пациента оценивается как удовлетворительное.

Лечение пациентов, поступивших в состоянии травматической комы (2 человека) с черепно-мозговой травмой, переломами различной степени тяжести, тупой травмой грудной клетки и пневмогемотораксом, продолжается в соответствии с протоколом в отделении реанимации. В настоящее время они обеспечены респираторной поддержкой. Их состояние здоровья оценивается как стабильно критическое.

Из 14 человек, госпитализированных ранее, еще 2 были выписаны домой для амбулаторного лечения. Стационарное лечение остальных 3 человек в медицинском учреждении продолжается, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное",- говорится в сообщении TƏBİB.

Отметим, что накануне Центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии сообщил о завершении расшифровки записей бортовых самописцев самолета AZAL.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).