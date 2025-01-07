https://news.day.az/society/1721128.html Бакинское метро прокомментировало вопрос о "повышении стоимости проезда" ЗАО "Бакинский метрополитен" не имеет полномочий по регулированию тарифов на проезд. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации ЗАО "Бакинский метрополитен". Как говорится в информации, перед компетентными структурами не поднимался вопрос о пересмотре тарифа на проезд в метрополитене.
Бакинское метро прокомментировало вопрос о "повышении стоимости проезда"
ЗАО "Бакинский метрополитен" не имеет полномочий по регулированию тарифов на проезд.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации ЗАО "Бакинский метрополитен".
Как говорится в информации, перед компетентными структурами не поднимался вопрос о пересмотре тарифа на проезд в метрополитене.
Ранее мы сообщали, что в бакинском метро установят защитные ограждения.
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