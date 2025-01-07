Бакинское метро прокомментировало вопрос о "повышении стоимости проезда"

ЗАО "Бакинский метрополитен" не имеет полномочий по регулированию тарифов на проезд.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как говорится в информации, перед компетентными структурами не поднимался вопрос о пересмотре тарифа на проезд в метрополитене.

Ранее мы сообщали, что в бакинском метро установят защитные ограждения.