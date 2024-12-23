В бакинском метро установят защитные ограждения

В Баку в метрополитене планируется установка защитных ограждений.

Как передает Day.Az, об этом tns.az заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, это нововведение уже предусмотрено на станциях, которые в настоящее время находятся на стадии строительства.

"Однако на старых станциях, открытых до 1984 года, изначально не было предусмотрено таких защитных конструкций. Для их установки потребуется провести дополнительные работы по усилению платформ, что требует значительных финансовых затрат.", - подчеркнул он.

Мамедов отметил, что несколько лет назад на станции "28 Мая" были проведены исследования, которые подтвердили необходимость в дополнительных строительных работах и укреплении платформ.

По его словам, проект установки защитных ограждений является довольно дорогим.

"Для его реализации нужно будет создать систему, которая обеспечит синхронное и безопасное открывание дверей поездов и платформ. В данный момент рассматриваются различные варианты решения проблемы, и если будут найдены подходящие решения, то установка ограждений станет возможной", - добавил представитель ЗАО.