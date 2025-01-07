Президент Ильхам Алиев: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией

Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год - это был год, полный разочарований.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что поскольку именно в прошлом году Европейский Союз однозначно принял сторону Армении в процессе нормализации, глава государства подчеркнул, что то, как был продлен срок так называемой наблюдательной миссии Европейского Союза, не укрепило, а наоборот, подорвало доверие.