https://news.day.az/officialchronicle/1721299.html Президент Ильхам Алиев: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год - это был год, полный разочарований. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.
Президент Ильхам Алиев: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией
Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год - это был год, полный разочарований.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.
Отметив, что поскольку именно в прошлом году Европейский Союз однозначно принял сторону Армении в процессе нормализации, глава государства подчеркнул, что то, как был продлен срок так называемой наблюдательной миссии Европейского Союза, не укрепило, а наоборот, подорвало доверие.
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