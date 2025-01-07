Повышены зарплаты сотрудников ряда организаций, финансируемых из госбюджета Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работникам ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, с 1 января 2025 года ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников, работающих в следующих организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, увеличены в среднем на 15 процентов:
1.1. Президиум и Аппарат Национальной академии наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения;
1.2. Центр Гейдара Алиева;
1.3. Научный Центр "Азербайджанская национальная энциклопедия";
1.4. Центр Ататюрка в Азербайджане;
1.5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;
1.6. Постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;
1.7. Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан;
1.8. Бакинский международный центр мультикультурализма;
1.9. Аппарат Центра аграрных инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;
1.10. Финансовый научно-учебный центр при министерстве финансов Азербайджанской Республики;
1.11. Научно-методический и квалификационный центр культуры министерства культуры Азербайджанской Республики;
1.12. Государственный фонд кино министерства культуры Азербайджанской Республики;
1.13. "Мемориальный комплекс геноцида" в городе Губа при министерстве культуры Азербайджанской Республики;
1.14. Аппарат Национального аэрокосмического агентства министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики;
1.15. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центр судебно-психиатрической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджанской Республики;
1.16. Национальный центр кулинарии Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики;
1.17. Фонд пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями;
1.19. Централизованная бухгалтерия в подчинении органов исполнительной власти.
Кабинет министров Азербайджанской Республики должен утвердить новые размеры должностных окладов руководителей и других работников, работающих в организациях, предусмотренных настоящим распоряжением; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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