Повышены зарплаты сотрудников ряда организаций, финансируемых из госбюджета Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работникам ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, с 1 января 2025 года ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников, работающих в следующих организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, увеличены в среднем на 15 процентов:

1.1. Президиум и Аппарат Национальной академии наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения;

1.2. Центр Гейдара Алиева;

1.3. Научный Центр "Азербайджанская национальная энциклопедия";

1.4. Центр Ататюрка в Азербайджане;

1.5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

1.6. Постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

1.7. Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан;

1.8. Бакинский международный центр мультикультурализма;

1.9. Аппарат Центра аграрных инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;

1.10. Финансовый научно-учебный центр при министерстве финансов Азербайджанской Республики;

1.11. Научно-методический и квалификационный центр культуры министерства культуры Азербайджанской Республики;

1.12. Государственный фонд кино министерства культуры Азербайджанской Республики;

1.13. "Мемориальный комплекс геноцида" в городе Губа при министерстве культуры Азербайджанской Республики;

1.14. Аппарат Национального аэрокосмического агентства министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики;

1.15. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центр судебно-психиатрической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджанской Республики;

1.16. Национальный центр кулинарии Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики;

1.17. Фонд пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями;

1.19. Централизованная бухгалтерия в подчинении органов исполнительной власти.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен утвердить новые размеры должностных окладов руководителей и других работников, работающих в организациях, предусмотренных настоящим распоряжением; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.