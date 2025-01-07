Макрона обвинили в неуважении к Африке и африканцам

Чад расценил заявление Президента Франции Эмманюэля Макрона о роли французских войск в обретении суверенитета некоторыми странами Сахеля как "неуважение к Африке и африканцам".

Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией поделился в социальной сети министр иностранных дел и представитель правительства Чада Абдераман Куламалла. "История доказывает, что Африка, в том числе Чад, сыграла решающую роль в освобождении Франции во время Второй мировой войны, но Франция никогда не признавала этот факт", - говорится в посте.

Глава МИД центральноафриканской страны подчеркнул, что значимость больших жертв, принесенных африканскими солдатами во имя свободы, была преуменьшена и эта их самоотверженность не получила достойной благодарности. Он призвал французское руководство уважать африканский народ и признать значимость принесенных им жертв.

В публикации отмечается, что, вопреки утверждениям, Франция никогда существенно не оснащала чадскую армию и не вносила вклад в ее структурное развитие. "Вклад" Франции в трудные и неспокойные времена зачастую ограничивался ее собственными стратегическими интересами и не оказывал значительного влияния на развитие народа Чада.

Также подчеркивается, что, вместо того чтобы "атаковать" Африку, Президент Макрон должен сосредоточить свое внимание на решении проблем, которые беспокоят французский народ.

Накануне во время выступления на ежегодной конференции послов, посвященной внешней политике своей страны, Макрон заявил, что благодаря усилиям французской армии некоторые страны Сахеля сегодня являются суверенными государствами.