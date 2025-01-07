Ряд лиц в Азербайджане не будут направляться на обследование военно-врачебной комиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, лица, представленные к увольнению из-за служебного несоответствия (кроме военнослужащих срочной действительной военной службы), не будут направляться на обследование военно-врачебной комиссии.