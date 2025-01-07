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Президент Ильхам Алиев: Видно, господин Макрон не может жить без Азербайджана, у него возникла такая мания

Макрон жить не может без Азербайджана, у него развивается мания. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января. Новость обновляется