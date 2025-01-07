В интервью телеканалам Президент Ильхам Алиев поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке

В интервью местным телеканалам 7 января Президент Ильхам Алиев поделился своими взглядами на процессы на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: "В Сирии произошли изменения, и в связи с этим отношения между Турцией и новым правительством Сирии, конечно, нас очень радуют. Потому что Сирия - страна, граничащая с Турцией, и любая страна хочет видеть стабильную ситуацию у своих границ.

Президент подчеркнул, что на всех других границах Турции также не должно быть места терроризму. "Мы, как союзники Турции, всегда рядом с ними в любой форме, и турецкая сторона это знает", - добавил глава государства.

В то же время Президент Азербайджана заявил, что наша позиция по израильско-палестинскому вопросу также остается неизменной.