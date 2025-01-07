https://news.day.az/society/1721055.html Какова текущая ситуация с ремонтными работами на "Украинском круге"? - ФОТО - ВИДЕО Продолжаются работы в рамках проекта по организации круга типа "турбо" на "Украинском круге". Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. Было отмечено, что строительные работы полностью завершены, построены транспортные островки. "Для комфортного и безопасного передвижения пешеходов организованы пандусы.
Какова текущая ситуация с ремонтными работами на "Украинском круге"? - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются работы в рамках проекта по организации круга типа "турбо" на "Украинском круге".
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Было отмечено, что строительные работы полностью завершены, построены транспортные островки.
"Для комфортного и безопасного передвижения пешеходов организованы пандусы. В настоящее время устанавливаются дорожные знаки, прокладываются линии разметки и создаются парковочные места", - отметили в Агентстве.
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