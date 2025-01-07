https://news.day.az/sport/1721099.html Второй трансфер "Сабаила" "Сабаил" оформил трансфер еще одного игрока. Как передает İdman.biz, пресс-служба бакинского клуба сообщила о переходе Мирабдуллы Аббасова. "Сабаил" подписал контракт с 29-летним нападающим до конца текущего сезона. Аббасов выступал за "Сабаил" в сезонах 2019/20 и 2022/23.
Второй трансфер "Сабаила"
"Сабаил" оформил трансфер еще одного игрока.
Как передает İdman.biz, пресс-служба бакинского клуба сообщила о переходе Мирабдуллы Аббасова.
"Сабаил" подписал контракт с 29-летним нападающим до конца текущего сезона. Аббасов выступал за "Сабаил" в сезонах 2019/20 и 2022/23.
Отметим, что представитель Премьер-лиги накануне объявил о трансфере Марко Николича.
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