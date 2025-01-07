Второй трансфер "Сабаила"

"Сабаил" оформил трансфер еще одного игрока.

Как передает İdman.biz, пресс-служба бакинского клуба сообщила о переходе Мирабдуллы Аббасова.

"Сабаил" подписал контракт с 29-летним нападающим до конца текущего сезона. Аббасов выступал за "Сабаил" в сезонах 2019/20 и 2022/23.

Отметим, что представитель Премьер-лиги накануне объявил о трансфере Марко Николича.