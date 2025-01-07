https://news.day.az/society/1721022.html В некоторых районах Азербайджана выпал снег В некоторых районах Азербайджана выпал снег. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдаются осадки, в горных районах выпал снег. В соответствии с желтым предупреждением северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 17 м/с.
В некоторых районах Азербайджана выпал снег
В некоторых районах Азербайджана выпал снег.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдаются осадки, в горных районах выпал снег.
В соответствии с желтым предупреждением северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 17 м/с.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5 градусов тепла, в низменных районах - до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 8 градусов, в горных районах - до 13 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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