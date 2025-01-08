ВОЗ прокомментировала сообщения о вспышке необычных заболеваний в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала информации о вспышках необычных болезней в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Рост случаев респираторных инфекций соответствует ожиданиям для зимнего периода в северном полушарии. Грипп остается самым распространенным респираторным вирусом в Китае, вызывая острые респираторные заболевания. ВОЗ продолжает поддерживать связь с китайскими медицинскими властями и не получала сообщений о каких-либо необычных вспышках", - отмечается в документе.

Китайские власти проинформировали ВОЗ о том, что система здравоохранения работает в штатном режиме и не требует принятия чрезвычайных мер.

Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян сообщил, что с наступлением холодов в Китае увеличилось число случаев респираторных инфекций, таких как грипп и пневмония. Он рекомендовал населению своевременно вакцинироваться, соблюдать меры личной безопасности, чаще мыть руки, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.