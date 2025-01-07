Китай готов выстраивать с Трампом взаимовыгодные отношения

Китайские власти готовы к взаимовыгодным отношениям с избранным президентом США Дональдом Трампом и будут стремиться к устойчивому сотрудничеству между двумя государствами. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай поддерживает с Соединенными Штатами контакты в различной форме. Мы готовы сотрудничать с американской стороной, придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества, содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений на благо обоих государств и всего мира", - заявил он на брифинге, комментируя позицию Трампа, который прежде высказывался по поводу перспектив долгосрочного сосуществования КНР и США.

Как уточнил официальный представитель, суть китайско-американского торгово-экономического взаимодействия "заключается во взаимной выгоде". "Успехи как Китая, так и Соединенных Штатов означают для обеих сторон взаимные возможности. Развитие КНР, как и США, создает обоюдный стимул, - подчеркнул Го Цзякунь. - Китай также способствует стабильному, здоровому и устойчивому развитию торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества".