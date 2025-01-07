Курс УЕФА для тренеров в АФФА

При организации АФФА в Центре подготовки национальных сборных стартовал последний - пятый этап тренерского курса по фитнесу категории В УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, курсом руководят руководитель Образовательной программы АФФА Аслан Керимов и инструктор УЕФА Иви Касагранде.

Курс продлится до 8 января.