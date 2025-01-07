https://news.day.az/sport/1721011.html

Курс УЕФА для тренеров в АФФА - ФОТО

При организации АФФА в Центре подготовки национальных сборных стартовал последний - пятый этап тренерского курса по фитнесу категории В УЕФА. Как сообщает İdman.biz, курсом руководят руководитель Образовательной программы АФФА Аслан Керимов и инструктор УЕФА Иви Касагранде. Курс продлится до 8 января.