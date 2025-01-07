https://news.day.az/sport/1721011.html Курс УЕФА для тренеров в АФФА - ФОТО При организации АФФА в Центре подготовки национальных сборных стартовал последний - пятый этап тренерского курса по фитнесу категории В УЕФА. Как сообщает İdman.biz, курсом руководят руководитель Образовательной программы АФФА Аслан Керимов и инструктор УЕФА Иви Касагранде. Курс продлится до 8 января.
Курс УЕФА для тренеров в АФФА - ФОТО
При организации АФФА в Центре подготовки национальных сборных стартовал последний - пятый этап тренерского курса по фитнесу категории В УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, курсом руководят руководитель Образовательной программы АФФА Аслан Керимов и инструктор УЕФА Иви Касагранде.
Курс продлится до 8 января.
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