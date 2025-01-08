https://news.day.az/world/1721341.html Трамп опубликовал карту с расширенными границами США - ФОТО Избранный президент США Дональд Трамп продемонстрировал, как могут выглядеть Соединенные Штаты в случае объединения с Канадой. Как сообщает Day.Az, будущий глава государства опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту.
Трамп опубликовал карту с расширенными границами США - ФОТО
Избранный президент США Дональд Трамп продемонстрировал, как могут выглядеть Соединенные Штаты в случае объединения с Канадой.
Как сообщает Day.Az, будущий глава государства опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту. На ней Канада и США изображены одним цветом, создавая таким образом единую страну под названием Соединенные Штаты.
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