Трамп опубликовал карту с расширенными границами США

Избранный президент США Дональд Трамп продемонстрировал, как могут выглядеть Соединенные Штаты в случае объединения с Канадой.

Как сообщает Day.Az, будущий глава государства опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту. На ней Канада и США изображены одним цветом, создавая таким образом единую страну под названием Соединенные Штаты.