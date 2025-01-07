Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, регулируется порядок возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного иностранцами и лицами без гражданства за товары, не предназначенные для производственных или коммерческих целей при их перевозке воздушным и водным транспортом с территории Азербайджанской Республики в соответствии с таможенным законодательством и при выезде иностранцев и лиц без гражданства воздушным и водным транспортом с территории Азербайджанской Республики, а также за медицинские услуги, оказанные им медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Возмещение НДС за соответствующие медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой, иностранцам и лицам без гражданства, распространяются на тех лиц, которые покинули территорию страны в течение 90 дней с даты оказания медицинских услуг и при осуществлении лишь безналичного платежа.

За услуги, оказанные в сфере театральных представлений, кинопоказов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров, сумма возмещения составляет 50 процентов от НДС только при оплате в безналичном порядке.