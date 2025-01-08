Армянские власти вымаливают деньги у Снуп Догга

Концерт известного американского рэпера Снуп Догга, запланированный на сентябрь 2023 года в Ереване не состоится. Более того, министерство образования, науки, культуры и спорта уже обратились к организаторам, чтобы все выделенные на концерт средства были возвращены.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

Глава ведомства отметила, что она каждый раз, сообщала журналистам ту информацию, которая у нее была на тот момент от компании-организатора.

"Я знаю, что они целый год вели переговоры о том, чтобы концерт состоялся, и в разное время были достигали определенных договоренностей, которые по каким-то причинам так и не были реализованы", - сказала Андреасян.

По ее словам, в настоящее время должны быть применены условия договора: поскольку концерт не состоялся в назначенное время, организаторы должны вернуть все выделенные ранее средства.

Напомним, концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване, который был запланирован на 23 сентября 2023 года, перенесли на неопределенный срок по решению правительства Армении.

