https://news.day.az/society/1721417.html Авария с участием автобуса в Баку - ВИДЕО В Баку автобус маршрута № 29 попал в аварию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло в столице, на улице Гасан-бека Зардаби, возле станции метро "20 Января". Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.
Авария с участием автобуса в Баку - ВИДЕО
В Баку автобус маршрута № 29 попал в аварию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло в столице, на улице Гасан-бека Зардаби, возле станции метро "20 Января". Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.
На видео видно, что автобус врезался в световую опору на бордюре, при этом столб был повален. Согласно предварительным данным, в результате инцидента автобус и дорожное хозяйство получили материальный ущерб. О пострадавших не сообщается.
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