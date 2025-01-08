Авария с участием автобуса в Баку

В Баку автобус маршрута № 29 попал в аварию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло в столице, на улице Гасан-бека Зардаби, возле станции метро "20 Января". Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

На видео видно, что автобус врезался в световую опору на бордюре, при этом столб был повален. Согласно предварительным данным, в результате инцидента автобус и дорожное хозяйство получили материальный ущерб. О пострадавших не сообщается.