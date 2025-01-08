https://news.day.az/sport/1721475.html

Чемпионы на сборах в Австрии - ФОТО

İdman.biz представляет фоторепортаж с тренировок сборной Азербайджана по дзюдо на сборах в Миттерсиле (Австрия). В подготовительном лагере Европейского Союза дзюдо (EJU) тренируются олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров, Зелим Коцоев и другие наши спортсмены. Они проводят двухразовые тренировки и спарринги с зарубежными коллегами.