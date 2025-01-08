Милли Меджлис призвал парламентариев иностранных государств оказать давление на Армению

Рабочие группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям и делегации в международных парламентских ассамблеях направили письма в парламенты и парламентские ассамблеи иностранных государств.

Об этом в среду сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса.

"Как известно, Армения совершила основанные на идеологии расовой дискриминации и радикального национализма масштабные правонарушения против народа и государства Азербайджана. Появившаяся на днях видеозапись выступления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, датируемая 23 июля 1993 года, еще раз свидетельствует об этом. Речь, произнесенная Левоном Тер-Петросяном на посту президента, в которой оккупация и этнические чистки, совершенные в период его руководства, представлены в качестве государственной политики, однозначно свидетельствует об ответственности Армении как государства за указанные совершенные преступления и о том, что они совершались систематически и организованно", - отмечается в письмах.

В письмах, с учетом всего вышеизложенного, а также продолжающейся политики расовой дискриминации и противоречащей миру политики Армении, озвучен призыв к парламентам иностранных государств и международным парламентским ассамблеям оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от политики расизма, реваншизма и милитаризма, а также создала условия для возвращения западных азербайджанцев.