Падение подъемника в Баку чуть не закончилось трагедией

Вчера на улице Сулеймана Тагизаде в Сабаильском районе Баку произошел шокирующий случай. Строительный подъемник, установленный для проведения ремонтных работ в жилом доме, обрушился, повредив автомобиль и мотоцикл, припаркованные поблизости.

Как передает Day.Az со ссылкой на XəzərXəbər, гражданин Пакистана, чей мотоцикл оказался поврежден, сообщил, что трагедии удалось избежать буквально за несколько секунд.

"Я приехал в гости к другу. Здесь идет стройка. Сегодня я мог погибнуть. Мне удалось перейти на другую сторону дороги всего за пять секунд до падения. Я благодарен судьбе за то, что остался жив", - рассказал он.

Ранее в этом доме уже фиксировались подобные случаи. Владелец квартиры на 13 этаже, где проходят ремонтные работы, выразил готовность компенсировать ущерб пострадавшим.

Пресс-служба МВД Азербайджана сообщила, что в полицию поступило сообщение об инциденте, связанном с повреждением транспортных средств. На данный момент ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.

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