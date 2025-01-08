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Объявлено время игры "Сабах" - "Шамахы"

Объявлено время и место первой игры "Сабаха" в рамках зимних сборов. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба. "Сабах", который готовится в столице, проведет контрольный матч с "Шамахы". Матч состоится 12 января на "Банк Республика Арене" в 15:00. Отметим, что посещение матча болельщиками будет бесплатным.